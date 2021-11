Inizierà domani con la Coppa araba in Qatar la sperimentazione del cosiddetto fuorigioco semiautomatico. "La tecnologia è molto utile sia nella preparazione pre-partita che nel processo decisionale durante le partite", ha detto a FifaTv Pierluigi Collina, capo del dipartimento arbitrale della Fifa.

"Sappiamo che a volte il controllo su un fuorigioco, soprattutto se è minimo, dura troppo tempo e che il posizionamento delle linee può non essere preciso al 100%, per questo Fifa sta studiando una tecnologia che permetta un responso più rapido e accurato". ll direttore dello sviluppo tecnologico della Fifa, Johannes Holzmuller, ha approfondito i dettagli del funzionamento della tecnologia.

"Installeremo dalle 10 alle 12 telecamere sotto il tetto di ogni stadio che seguiranno i calciatori rilevando 29 punti del corpo 50 volte al secondo. I dati del tracciamento verranno inviati alla sala Var. La linea del fuorigioco e il punto di contatto del pallone saranno forniti in tempo quasi reale all'operatore del replay, che potrà quindi l'opportunità di mostrarli immediatamente al Var, che a sua volta dopo averli validati comunicherà il responso all'arbitro in campo. Alla Coppa araba 2021 ci sarà un assistente Var dedicato esclusivamente al fuorigioco".

"La decisione sul fuorigioco - ha sottolineato Collina - viene presa dopo aver analizzato non solo la posizione dei calciatori ma anche il loro coinvolgimento nel gioco. La tecnologia - oggi o domani - può tracciare una linea ma la valutazione di un'interferenza con il gioco o con un avversario resta nelle mani dell'arbitro, a cui spetta la decisione finale". Se i test andranno bene (durante la Coppa araba la Fifa ha previsto ben due sistemi di backup con la tecnologia "classica" per la valutazione del fuorigioco) l'obiettivo è quello di adottare il fuorigioco semiautomatico ai Mondiali che si disputeranno tra un anno sempre in Qatar.

La Fifa e l'Ifab intanto continuano a studiare un eventuale cambiamento alla regola del fuorigioco: l'ipotesi è quella di tornare alla "luce" tra i corpi e di considerare soltanto gli arti inferiori. Ma anche in questo caso prima di ogni decisione sarà necessario un periodo di test (era stata fatta l'ipotesi del campionato Under 18 in Italia).