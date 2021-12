Porrà ricorda Paolo Rossi, il ragazzo del gol

leggi anche

Perugia-Vicenza, al 'Curi' omaggio a Paolo Rossi

Il percorso narrativo appunta l’attenzione sul sorriso del ragazzo toscano. Quel sorriso che, "sfogliando l’album, lampeggia ovunque, teneramente protagonista. Un pezzo unico, un soffio di levità". Il sorriso di chi concepiva il gioco e ciò che gli ruota attorno con lo stesso spirito del bambino che sognava nel campetto di Santa Lucia, a Prato, quando stravedeva per Kurt Hamrin, l’”uccellino” della Fiorentina.

La nuova produzione originale Sky Sport è ambientata come di consueto nei padiglioni del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e andrà in onda da martedì 7 dicembre, dalle 19.45 su Sky Sport Calcio. Disponibile on demand e su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.