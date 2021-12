Globe Soccer Awards, tutti i finalisti

I tifosi da più di duecento Paesi hanno decretato i loro preferiti eleggendo i finalisti dei Dubai Globe Soccer Awards. Lunedì 13 dicembre il via al secondo round di votazioni per scegliere i vincitori. Tanti gli italiani: ecco tutte le 12 categorie e chi è in corsa per trionfare

Il 27 dicembre la premiazione live su Sky Sport

TUTTO SUI GLOBE SOCCER AWARDS