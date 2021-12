8/14

13 ANNI DI FILA IN DOPPIA CIFRA



E con i club? A parte l’elenco dei “titoli”, basti pensare che con l’Atletico Madrid segna 100 gol in 230 partite (sempre in doppia cifra a parte la stagione d’esordio, con i picchi di 27 reti stagionali nel 2007-2008 e nel 2010-2011) e fa ancora meglio nelle sue 10 stagioni di Premier. Anche qui campionati chiusi sempre in doppia cifra (a parte l’ultimo in cui gioca pochissimo), con il titolo di capocannoniere nel 2014-2015 (26 gol)