L'ex giocatore di Parma, Fiorentina e Bologna si appresta a effettuare il debutto in panchina come primo allenatore di un club: sostituirà Rui Vitoria allo Spartak Mosca. Manca solo l'annuncio, ma il varesino ha già raggiunto la capitale russa e firmerà nelle prossime ore

Lo Spartak Mosca cambia allenatore e sceglie un italiano per il cambio di rotta: è Paolo Vanoli , ex giocatore di Serie A negli anni Novanta e Duemila (ha indossato le maglie di Parma, Fiorentina e Bologna). Il varesino prenderà il posto di Rui Vitoria , esonerato dopo aver ottenuto solo sette vittorie nelle prime ventidue partite ufficiali nel club russo, dal suo arrivo in estate. Lo Spartak, infatti, occupa il nono posto in campionato : un risultato insufficiente che ha spinto il club a esonerare l'allenatore portoghese e a scegliere Paolo Vanoli. Manca solo l'ufficialità, ma l'allenatore classe 1972 è già atterrato a Mosca e firmerà nelle prossime ore . Il suo vice sarà Marco Donadel.

Dalle giovanili della Nazionale allo staff di Conte: le esperienze di Vanoli in panchina

Quella allo Spartak Mosca sarà la prima esperienza in assoluto di Paolo Vanoli come primo allenatore di un club. L'ex giocatore aveva iniziato ad allenare le giovanili della Nazionale italiana, dall'Under 16 fino all'Under 19. Dal 2016 era entrato poi a far parte dello staff tecnico di Gian Piero Ventura con la nazionale maggiore. Un'esperienza che si è conclusa nel 2017, quando integrò lo staff di Antonio Conte, prima al Chelsea e poi all'Inter, dov'è rimasto fino alla scorsa estate. Oggi è arrivato il momento di muovere un passo importante: allo Spartak Mosca, Vanoli avrà la prima occasione di mettere in mostra le sue qualità da allenatore.