L'Osservatorio calcistico del Cies ha stilato la top 11 per ognuno dei 5 maggiori campionati europei sulla base dei dati che riassumono le prestazioni relative alla stagione in corso. Vengono considerati i giocatori con almeno 900 minuti giocati, ma non mancano le sorprese. In Serie A dominano Inter, Milan e Napoli. Nella formazione della Liga c'è un solo giocatore del Barcellona, mentre in quella della Premier c'è un solo calciatore del Chelsea campione d'Europa in carica