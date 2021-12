Futsal, Serie A maschile: oggi due derby su Sky

Un impianto e due derby live su Sky Sport Calcio: l'appuntamento è per oggi al PalaSele di Eboli. Si comincia alle 18.30 con Real San Giuseppe-Napoli, alle 21 Sandro Abate Avellino-Feldi Eboli

Dopo le festività natalizie, torna la Serie A New Energy e lo fa con una (doppia) gustosa novità: il turno numero quattordici propone i due derby di Campania che si disputeranno al PalaSele di Eboli, live su Sky Sport. Per l'ultimo turno del 2021 niente Emilia-Romagna Arena dunque: sarà l'impianto salernitano il punto di riferimento del futsal italiano. Diretta come di consueto su Sky Sport Calcio: alle 18.30 Real San Giuseppe-Napoli, alle 21 Sandro Abate-Feldi.