Il tabellino



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (81' Kolarov); Hakimi, Barella (70' Gagliardini), Brozovic, Vidal (46' Sensi), Young (75' Darmian); Lukaku (75' Perisic), Lautaro Martinez. All. Conte



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic (85' Djidji), Marrone, Luperto (70' Magallan); P. Pereira, Molina (85' Vulic), Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere (62' Simy), Messias (86' Rojas). All. Stroppa



Ammoniti: Reca (C), Golemic (C), Luperto (C)