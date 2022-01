Oggi alle 18 il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa per spiegare gli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Interverranno i ministri della Salute Speranza e dell'Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. La diretta LIVE su Skytg24, sul sito tg24.sky.it e su skysport.it

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, spiegherà oggi alle 18, in una conferenza stampa, le ultime misure decise dal Governo per contrastare la pandemia, con i contagi accelerati dalla nuova variante Omicron. Con lui il Ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. Dalle decisioni sui vaccini e Super Green Pass, al tema della scuola e del rientro in classe, fino anche alle questioni che riguardano lo sport professionistico. Tante le questioni su cui l'esecutivo darà una spiegazione