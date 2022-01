Altro che emozionante. Il momento degli inni prima del match tra Mauritania e Gambia diventa imbarazzante. Un incubo, per i giocatori della Mauritania. Perché l'inno nazionale non parte. Lo speaker ci prova una, due volte, ma niente: non azzecca quello giusto, finché ci rinuncia e chiede ai giocatori (infastiditi) di cantarlo. Dopo un momento di delusione il Ct cerca si smorzare i toni con un mezzo sorriso, poi si passa all'inno del Gambia