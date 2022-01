Su Sky Sport è Super Football con i Meduza. VIDEO

Quattro giorni da ballare -sul divano, in salotto e, con la fantasia, nei migliori club di tutto il mondo- sulle note house di Tell It To My Heart dei Meduza (feat. Hozier), che accompagna la nuova clip di Sky Sport dedicata al lungo weekend che porterà gli abbonati sui campi dei principali campionati europei per seguire i top match di Bundesliga, Premier, Ligue 1 e Serie A. Le danze si aprono stasera: buon Super Football a tutti! PREMIER, BUNDES, LIGUE 1: LE PARTITE DEL WEEKEND SU SKY Condividi

Da venerdì a lunedì un lungo weekend di “Super Football” tutto da vivere sui canali Sky Sport, un viaggio attraverso l’Europa del calcio sulle note dance di Tell It To My Heart dei Meduza (feat. Hozier). Dal calcio estero con la Bundesliga, la Premier e la Liga, fino alla Serie A. Tra i top match da non perdere su Sky il primo è già oggi, venerdì 14 gennaio. L’appuntamento è con il campionato tedesco: live alle 20.30 su Sky Sport Uno la sfida tra la seconda e la quarta forza del campionato con il Borussia Dortmund che ospita il Friburgo che, con sole sette reti subite in trasferta, può vantare la miglior difesa esterna del campionato tedesco.

Sabato 15 una intera giornata di calcio live, da ora di pranzo fino a dopo cena. Ad inaugurare la no-stop europea sarà la Premier con la partita clou della 22^ giornata, quella che vedrà di fronte Manchester City e Chelsea, scontro diretto da non perdere dalle ore 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Da Manchester a Colonia per assistere live alle 15.30 su Sky Sport Action alla gara tra il Colonia- 28 punti, sesto posto in classifica e meno due dalla zona Champions- e la capolista Bayern Monaco. Dalla Bundes alla Serie A per la sfida tra Udinese e Juventus, da seguire a partire dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Ultimo giro d’Europa alle ore 21.00: al parco dei Principi per la sfida della Ligue 1 tra il Paris e il Brest su Sky Sport Football.

Domenica 16 gennaio, per pranzo, si torna in Italia con il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Verona, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre alle 17.30 appuntamento da non perdere con Tottenham-Arsenal: il derby di Londra è in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K. Il lungo weekend si chiude solo lunedì con il posticipo della Serie A tra Fiorentina e Genoa: in onda alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Buon football a tutti.

I top match del Super Football live su Sky Sport (14- 17 gennaio) Venerdì 14 gennaio Ore 20.30: Borussia Dortmund – Friburgo, Sky Sport Uno Sabato 15 gennaio Ore 13.30: Manchester City – Chelsea, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K

Ore 15.30: Colonia - Bayern Monaco, Sky Sport Action

Ore 20.45: Juventus – Udinese, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Ore 21: Paris – Brest, Sky Sport Football Domenica 16 gennaio Ore 12.30: Sassuolo – Verona, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Ore 17.30: Tottenham – Arsenal, Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K Lunedì 17 gennaio Ore 20.45: Fiorentina – Genoa, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

I Meduza, gruppo italiano di musica house composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio