Burkina Faso e Tunisia ai quarti, fuori la Nigeria

La prima squadra qualificata ai quarti di finale di questa Coppa d'Africa è il Burkina Faso, che elimina il Gabon ai calci di rigore dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. La squadra di Malo ha dominato nel primo tempo, sbagliando un rigore con Bertrand Traore al 18' e passando in vantaggio con lo stesso centrocampista dell'Aston Villa dieci minuti dopo. Il Gabon si vede annullare un gol nel finale di primo tempo e resta in 10 al 67', quando Obissa viene espulso per doppia ammonizione. La gara sempre chiusa, ma il Burkina Faso rovina tutta al 91' quando Guira con un'autorete causa l'1-1. Si va ai supplementari e, dopo mezz'ora di equilibrio, ai calci di rigore. Si parte con tre gol a testa, poi la situazione di parità persiste dopo gli errori di Kanga e Simpore. Successivamente arrivano altri tre gol per squadra, con l'errore di N'Gakoutou che dà nuovamente al Burkina Faso l'occasione di un match point. La squadra di Malo lo spreca ancora una volta con l'errore di Tapsoda. Successivamente, però, il Gabon sbaglia ancora con Palun e, alla seconda occasione, il Burkina Faso la chiude con il rigore decisivo di Ouedraogo .

NIGERIA-TUNISIA 0-1

47' Msakni

NIGERIA (4-2-3-1). Okoye; Aina, Omeruo, Troost-Ekong, Zaidu; Ndidi, Aribo (88' Musa); Chukwueze (75' Sadiq), Iheanacho (59' Iwobi), Simon; Awoniyi (60' Olayinka). All. Eguavoen.

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Drager, Ifa, Taibi, Haddadi; Slimane (94' Rekik), Skhiri, Laidouni; Msakni (86' Khazri), Jaziri (86' Jebali), Rafia (69' Sliti). All. Kebaier

Vola ai quarti di finale anche la Tunisia, che affronterà proprio il Burkina Faso nel prossimo turno. Torna a casa, invece, la Nigeria, battuta per 1-0 nel secondo ottavo di finale di giornata. Perfetto equilibrio nel corso del primo tempo, che parte con un'occasione a testa: al 9' Talbi si vede respingere una pericolosa conclusione dalla difesa avversaria, al 12' il tiro di Aribo dall'altro lato viene deviato in angolo. Nella seconda parte niente emozioni, possesso palla diviso a metà tra le due squadre che vanno negli spogliatoi all'intervallo sullo 0-0. Equilibrio spezzato subito nella ripresa, con Msakni che porta in vantaggio la Tunisia al 47': grande conclusione dalla distanza dopo un'azione personale e palla che termina in rete, complice anche un errore di Okoye. La Nigeria prova a reagire, ma la partita si complica quando al 64' Iwobi si fa espellere. Avanti di un gol e in superiorità numerica, la Tunisia gestisce il vantaggio difendendosi con ordine. E alla fine riesce a festeggiare anche la qualificazione ai quarti di finale, ottenuta con questa vittoria di misura.