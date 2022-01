Mondo Gol, stasera alle 19 su Sky Sport 24

Nuovo appuntamento oggi alle 19 con Mondo Gol, la rubrica di calcio internazionale in onda su Sky Sport 24. In compagnia di Dario Massara, Davide Polizzi e Anne Laure Bonnet si parlerà di Premier, Bundes e Ligue 1 con tutti i gol del weekend

Il Psg, trascinato da Verratti e col primo gol di Sergio Ramos, stravince in Ligue 1 ma dentro lo spogliatoio l’atmosfera è a dir poco infuocata. In Premier, Antonio Conte si ferma a Stamford Bridge mentre Guardiola trova ancora nel Southampton il suo avversario più scomodo. In Germania il Bayern fa 4 gol ma incredibilmente non segna Lewandowski, che però fa parlare per il suo futuro. Sarà lontano dalla Baviera? A Mondo Gol, oggi alle 19 su Sky Sport 24, parleremo di tutto questo e molto altro. E inoltre ci riempiremo gli occhi con tutti i gol del weekend di calcio internazionale e con le immagini più curiose in arrivo dall’estero.