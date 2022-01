Futsal, torna in campo e su Sky Serie A femminile

Dopo due settimane di pausa torna in campo la Serie A femminile con la 13^ giornata. Domenica 30 gennaio, in diretta su Sky Sport Calcio, Bisceglie-TikiTaka Francavilla

Dopo due settimane di pausa torna il futsal all'Emilia-Romagna Arena, e come consuetudine di questo mese di gennaio riguarderà il massimo campionato femminile, visti anche i contemporanei impegni della Nazionale del Ct Max Bellarte in Olanda e la sosta dei team di Serie A New Energy. Campionato femminile giunto al turno numero tredici. Quattro gli incontri in programma nel weekend: aprono Italcave Real Statte e Padova il sabato, domenica 30 gennaio Futsal Pescara-Kick Off, Granzette-Audace Verona e soprattutto Bisceglie-TikiTaka Francavilla, a Salsomaggiore Terme, in diretta su Sky Sport Calcio a partire dalle ore 18.15.