La Serie A è arrivata in uno dei momenti più caldi della stagione: dopo il derby della scorsa settimana, in questo weekend c'è Napoli-Inter e tra meno di un mese la sfida tra la squadra di Spalletti e il Milan. Partite che potrebbero cambiare lo scenario ai vertici. E negli altri principali campionati d'Europa qual è la situazione in ottica titolo? Chi guida al momento le classifiche e chi potrebbe qualificarsi per le coppe europee? Ecco il quadro completo: nessuna lotta è così accesa come in Italia