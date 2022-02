Futsal, i risultati del weekend di Serie A

Un successo di misura e un pareggio figlio di una prestazione tutto cuore e forza di volontà all'Emilia Romagna Arena: tre punti d'oro per il Kick Off contro l'Athena Sassari, uno ancor più prezioso per un Pescara largamente rimaneggiato contro la Feldi Eboli. Città di Falconara e Syn-Bios Petrarca, intanto, mantengono la vetta: il punto sull'ultima giornata di futsal

Con un gol per tempo il Kick Off si aggiudica lo scontro diretto con l' Athena Sassari e raggiunge in classifica l'Audace Verona, superato in casa dal Marbel Bitonto. A Salsomaggiore Terme decisivi gli acuti di Luiza Bortolini e Arianna Bovo , al primo centro stagionale con le sandonatesi; di Marques il momentaneo pari delle sarde. Clean sheet esterno del Città di Falconara : a Bisceglie brilla la stella di Janice. Tiene botta il Futsal Pescara Femminile che fa suo nel finale il derby con il TikiTaka Francavilla. Sorridono anche Lazio e Italcave Real Statte.

Niente vittoria scaccia-crisi per la Feldi Eboli che si fa raggiungere da un Pescara tutto cuore nel match serale dell'Emilia Romagna Arena. Partenza sprint dei salernitani che colpiscono con Trentin e Romano, gli abruzzesi sbattono invece sui legni, ben tre quelli colpiti nei primi 20'. Coco ed Eric la riprendono ad inizio ripresa poi Trentin illude nuovamente i suoi con il colpo del momentaneo 3-2. Ci pensa Morgado nel finale a trasformare il calcio di rigore che vale il definitivo 3-3. Distanze invariate nelle primissime posizioni: la capolista Syn-Bios Petrarca impatta 1-1 contro il sorprendente Vitulano Drugstore Manfredonia, non ne approfitta l'Italservice Pesaro che non va oltre il 2-2 con l'Opificio 4.0 CMB Matera. L'Olimpus Roma cade nella dimora della L84, rosicchia punti solo il Napoli che trascinato da Turmena e Arillo viola il domicilio del Ciampino Aniene. Successi (esterni) di vitale importanza per Came Dosson e Meta Catania Bricocity, con il tris di un rinato Matamoros. Martedì e mercoledì tutte di nuovo in campo per il turno infrasettimanale.



Serie A New Energy, i risultati della 17^ giornata



Cormar Polistena-Came Dosson 3-4

Sandro Abate-Todis Lido di Ostia 1-1

Ciampino Aniene-Napoli 1-4

Real San Giuseppe-Meta Catania Bricocity 5-9

L84-Olimpus Roma 7-2

Syn-Bios Petrarca-Vitulano Drugstore Manfredonia 1-1

Italservice Pesaro-Opificio 4.0 CMB Matera 2-2

Futsal Pescara-Feldi Eboli 3-3