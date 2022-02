777 Partners acquista il Vasco: accordo per il 70%

777 Partners sbarca in Brasile. In fondo americano proprietario del Genoa ha stretto un accordo non vincolante per l'acquisto del 70% delle quote del Vasco Da Gama, storica società brasiliana che milita in Serie B. Il club carioca e 777 Partners hanno firmato un memorandum d'intesa che prevede un investimento di 700 milioni di real brasiliani, circa 121 milioni di euro. La holding americana avrà 90 giorni di tempo per la due diligence e formalizzare l'investimento e, intanto, concederà al Vasco un prestito ponte da 70 milioni di real. "L'operazione aiuterà il Vasco a riconquistare il suo ruolo di primo piano nel calcio brasiliano e internazionale - scrive il club in una nota - 777 Partners fungerà da partner strategico a lungo termine. Il Vasco sarà il principale investimento di 777 Partners in Sud America".