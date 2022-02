Auguri Zoff, due speciali per festeggiare 80 anni

Due appuntamenti da non perdere oggi per festeggiare il compleanno del "Portiere". Il primo speciale è il frutto di una conversazione tra Zoff e Giorgio Porrà, il secondo è una "riunione" tra i portieri della Nazionale che lo hanno succeduto Condividi

Doppio appuntamento oggi su Sky Sport e in streaming su NOW, per festeggiare l’ottantesimo compleanno di Dino Zoff. Da non perdere i due nuovi speciali, disponibili anche on demand.

Lo speciale: Un uomo di sport. Conversazione con Giorgio Porrà Alle ore 21.00 su Sky Sport Uno, primo appuntamento dedicato al portiere nel giorno del suo compleanno. #Zoff80: Un uomo di sport, una lunga conversazione con Giorgio Porrà. A 40 anni dal trionfo nel Mondiale spagnolo, Dino Zoff ripercorre vittorie e aneddoti di una carriera leggendaria.

Zoff: "Devo dire grazie allo sport" Tirando le somme, in tutta schiettezza, hai più dato o ricevuto dallo sport? "Io ho dato però ho ricevuto tantissimo. Mi sento appagato, aiutato. Certo, ho cercato di dare, come lo intendo io, un comportamento adeguato, questo sì, non sempre ci sono riuscito magari. Però devo dire grazie allo sport: l’ho fatto con passione, la passione non cambia e dura una vita". Quando ti chiedono la parata più bella, citi sempre quella su Oscar all’89° di Italia-Brasile. Immagino tu lo dica per il quoziente di difficoltà. "Era una situazione di brasiliani davanti, quindi non avrei potuto respingerla. Dovevo prenderla e non dare l’impressione magari di spostarla". Infatti per lunghi secondi si sono visti solo gli occhi muoversi di Zoff… "La paura che l’arbitro non vedesse bene, i brasiliani che festeggiavano per il gol. In due secondi mi sono passate in mente altre situazioni che mi hanno dato il gol, amichevoli, ecco tutto in quei 3-4 secondi". Ci sono un sacco di retroscena dietro quel colpo di testa di Oscar, immagino tu sia al corrente che Oscar da ragazzo faceva il portiere, che il padre lo chiamavano Dino. È vero che ti ha detto: mi hai impedito di diventare famoso? "Sì, ma parlo di qualche anno fa. In collegamento con il Brasile, via radio, dice “Mi hai impedito di diventare qualcuno” e io: lascia sono diventato io, non potevo permetterti di fare quello…” Ma tu lo eri già famoso… “No no” Ma quindi è proprio spartiacque quella parata? “Eh sì, se no ti immagini…”

Lo speciale "Senza guanti, tutti per uno" Sky Sport ha riunito i portieri della Nazionale che lo hanno succeduto. Pagliuca, Peruzzi, Toldo e Zenga si sono incontrati per celebrare un monumento del calcio italiano e confrontarsi sul ruolo del numero uno. Nello speciale, anche i contributi di Bordon, Buffon, Donnarumma, Marchegiani e dello stesso Zoff. Appuntamento da lunedì 28 febbraio su Sky Sport Uno dalle 21.45 e in streaming su NOW, disponibile on demand su Sky Q. Zoff: "Certi attimi possono durare una vita intera" "Ho giocato a calcio per quarant'anni, di cui undici di fila, senza riposarmi mai, nemmeno per una domenica, nemmeno con la febbre e con gli acciacchi. Quarant'anni trascorsi con la faccia affondata nell'erba, o nel fango, o sulle righe di gesso dell'area di rigore, con gente pronta a staccarti la testa pur di arrivare un secondo prima di te su una palla. Qualche volta ho perso, più spesso ho vinto, ma questo non è così importante. Mi hanno chiamato mito, monumento, leggenda. Le mie mani sono finite in un francobollo commemorativo firmato da Guttuso. Ho giocato a scopone con Sandro Pertini, scherzato con Karol Wojtyła, viaggiato con Gheddafi, mi sono confidato con Gianni Agnelli. Ho conosciuto ladri, poeti, eroi, capi di stato, bancarottieri, alcolisti. E oggi, dopo tutto questo, posso dire che aveva ragione nonna Adelaide, friulana dura come il mogano, ma dolcissima: È passato Napoleone che aveva gli speroni d'oro agli stivali, figurati se non passa anche il resto.… Sì, aveva ragione mia nonna, la gloria dura un attimo solo. Ma certi attimi, se li sai coltivare, possono durare una vita intera".