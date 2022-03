Italcave Real Statte e Napoli Futsal brillano nel doppio appuntamento dell'Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. Durante gli intervalli definiti gli accoppiamenti del primo turno delle Final Eight di Coppa. Il punto sulla giornata di Serie A New Energy e Serie A Femminile

Il dodicesimo risultato utile consecutivo il Napoli Futsal lo regala con una spettacolare rimonta, in diretta Sky, ai danni della Meta Catania. Etnei avanti 1-0 all'intervallo grazie allo squillo di Juan Alonso. Hozjan ristabilisce l'equilibrio poi Arillo e Fortino nel finale regalano i tre punti ai partenopei. Avvicendamento in vetta: il Syn-Bios Petrarca cade ancora, in questo caso a Ostia, e cede il primo posto all'Italservice Pesaro che vince 3-1 in casa del Vitulano Drugstore Manfredonia. L'Olimpus Roma la spunta di misura sul Polistena, più nette le affermazioni di Sandro Abate e Came Dosson ai danni di CMB Matera e Ciampino Aniene. Rinviate due sfide. Final Eight di Salsomaggiore Terme (dal 24 al 27 marzo), così' i quarti: Syn-Bios Petrarca-Real San Giuseppe, Olimpus Roma-Napoli, Opificio 4.0 CMB Matera-Pescara, Italservice Pesaro-Ciampino Aniene.



Serie A New Energy Gas e Luce, i risultati della 20^ giornata:

Sandro Abate-Opificio 4.0 CMB Matera 5-1

Olimpus Roma-Cormar Polistena 2-1

Todis Lido di Ostia-Syn-Bios Petrarca 3-1

Vitulano Drugstore Manfredonia-Italservice Pesaro 1-3

Came Dosson-Ciampino Aniene 10-4

Meta Catania Bricocity-Napoli Futsal 1-3

L84-Futsal Pescara rinviata a data da destinarsi

Feldi Eboli-Real San Giuseppe rinviata a data da destinarsi