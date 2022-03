Curioso caso in Brasile, dove il Galo Doido è stato squalificato per una giornata a causa della reazione eccessiva dopo un gol degli avversari. Durante il derby con il Cruzeiro, la mascotte dell'Atletico Mineiro si è lanciata in una "corsa intimidatoria" verso i giocatori della squadra ospite e le immagini hanno fatto il giro dei social. La sanzione è stata comminata per la "necessità di adottare misure pedagogiche e arginare pratiche simili"

Eravamo abituati a squalifiche di calciatori, dirigenti o tesserati con diversi ruoli. Ma dal Brasile adesso arriva la sanzione anche per una... mascotte ! Protagonista di questo curioso caso è il Galo Doido , la mascotte sempre presente durante le partite dell' Atletico Mineiro . Il "Gallo", infatti, è stato fermato per una giornata dalla Federcalcio dello Stato del Minas Gerais (FMF) e non potrà assistere da bordocampo all'ultima gara del Campionato Mineiro tra i bianconeri e il Caldense.

"Corsa intimidatoria" verso gli avversari

Come riportato da globo.com, la mascotte è stata squalificata a causa della reazione successiva al gol del momentaneo vantaggio del Cruzeiro nel derby dell'ultima giornata contro l'Atletico Mineiro, poi terminato 2-1 per i bianconeri. Il Galo Doido, infatti, si è lanciato in una "corsa intimidatoria" verso i giocatori avversari, che in quel momento stavano festeggiando insieme. Nelle immagini, poi circolate sui social, si nota la mascotte che con fare aggressivo si rivolge ai calciatori del Cruzeiro con il tentativo di farli desistere. La squalifica è stata comminata per la "necessità di adottare misure pedagogiche e arginare pratiche simili".