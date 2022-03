Goal Deejay, Melissa Satta ospita Baroni e Meda

Goal Deejay ritorna in onda venerdì 11 marzo alle 19 su Sky Sport Football: Melissa Satta vi aspetta con il cantante Federico Baroni e il nostro Guido Meda che saranno gli ospiti della nuova puntata di Goal Deejay

Finalmente si entra nel vivo della fase finale delle coppe europee. Ritorna Goal Deejay con una nuova classifica completamente rivoluzionata con i 30 gol più belli di Champions, Europa e Conference League e ovviamente la 30Songs di Radio Deejay. In questa puntata faranno visita alla regina di casa, Melissa Satta, Federico Baroni cantante che ha partecipato ad Amici 17 e il nostro Guido Meda telecronista della MotoGp con cui si parlerà chiaramente di Moto ma anche del futuro della nuova generazione italiana delle due ruote. Anche in questa puntata ci saranno la Top Social, la Skills Deejay con tutte le più belle giocate dei fuoriclasse che solo le notti europee possono regalarci, la Top Parate e il Contest Deejay con i vostri gol amatoriali. L’appuntamento dunque è per venerdì 11 marzo alle 19.00 su Sky Sport Football.