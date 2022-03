Lʼex calciatore, e ambasciatore Unicef, David Beckham ha ceduto il suo profilo Instagram da 71 milioni di followers a Iryna Kondratova, responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv. La dottoressa sta postando video di neonati che vengono curati in un seminterrato dove hanno dovuto essere spostati per sfuggire ai bombardamenti

Con un gesto si può fare molto per aiutare chi è in guerra. Soprattitto se ti chiami David Beckham. All'ex capitano dell'Inghilterra è bastato veramente solo un gesto per sensibilizzare milioni di persone sul tema del conflitto fra Russia e Ucraina. L?inglese ha ceduto il controllo del suo account Instagram a un medico ucraino nella città di Kharkiv. La dottoressa Irina Kondratova, capo di un centro perinatale regionale, ha postato dei video sul lavoro che i professionisti medici stanno facendo nella città, obiettivo del bombardamento russo per più di tre settimane. I filmati mostrano neonati che vengono curati e un seminterrato dove i pazienti hanno dovuto essere spostati per sfuggire ai bombardamenti. La dottoressa Iryna, che oltre a gestire il centro è anche anestesista pediatrico, ha detto: "I primi giorni sono stati i più difficili. Abbiamo dovuto imparare a lavorare con i bombardamenti e gli scioperi. "Probabilmente stiamo rischiando la vita, ma non ci pensiamo affatto. Amiamo il nostro lavoro. Medici e infermieri qui, ci preoccupiamo, piangiamo, ma nessuno di noi si arrende", ha detto ancora il medico. L'account Instagram di Beckham può contare oltre 71 milioni di follower