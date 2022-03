Il campione argentino riceverà lo speciale riconoscimento, dopo anni di ricerche fatte da uno studioso dell'emigrazioni marchigiane in Argentina e da un appassionato di calcio, che hanno scoperto e confermato come la nonna materna di Leo fosse originaria del comune in provincia di Macerata: "Le sue origini derivano dal nostro territorio", conferma l'Assessore allo Sport del comune di San Severino Marche a Il Resto del Carlino

Sì, avete letto bene: a Lionel Messi verrà conferita la cittadinanza onoraria di San Severino Marche , comune di poco più di diecimila abitanti della provincia di Macerata. "Daremo la cittadinanza onoraria a Lionel Messi perché le sue origini derivano dal nostro territorio", ha confermato a Il Resto del Carlino l'Assessore allo Sport di San Severino Marche, Paolo Paoloni. Il legame tra il fuoriclasse argentino e il comune del maceratese è dovuto alle origini della nonna materna , la signora Coccettini, cresciuta proprio a San Severino Marche e poi emigrata prima in Brasile e poi in Argentina. Merito della scoperta, frutto di anni di ricerca, va allo studioso dell'emigrazioni marchigiane in Argentina nel corso della storia - il giornalista e sociologo Fiorenzo Santini - e a Gabriele Cipolletta, allenatore e appassionato di calcio che ha contribuito e aiutato negli studi.

Santini: "Ecco come ho scoperto il legame tra Messi e San Severino Marche"

Queste le parole del signor Santini in merito alla sua scoperta: "Il padre di Lionel in un'occasione mi chiese notizie sulla cittadinanza della moglie, ma il cognome Cuccittini in Italia non esiste. Alla fine ho avuto l'intuizione che il nome avrebbe potuto essere registrato male all'arrivo all'estero. E in effetti era così. Il nome originario della famiglia Cuccittini era infatti Coccettini e proveniva proprio da San Severino Marche. Ho trovato il certificato storico della famiglia emigrata prima in Brasile poi in Argentina e questo certificato combacia perfettamente con un certificato argentino avuto da un cugino della mamma di Lionel".