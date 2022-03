La Francia si fa avanti per aiutare l’Ucraina. La federazione transalpina devolverà all'Unicef un euro per ogni biglietto venduto nelle partite che la Nazionale di Deschamps giocherà in queste settimane: venerdì 25 marzo è in programma Francia-Costa D’Avorio a Marsiglia, mentre martedì 29 marzo si disputerà Francia-Sudafrica a Lille. Per la prima partita sono stati venduti 65mila biglietti, mentre per la seconda 50mila: in totale, quindi, sarà devoluta in beneficenza una cifra superiore ai 100mila euro, che contribuirà ad aiutare i bambini ucraini e le loro famiglie stravolte dal conflitto con la Russia. Oltre a questo, la Francia metterà all'asta anche le maglie dei calciatori che scenderanno in campo, per aumentare la cifra da destinare in beneficenza all’Unicef. Infine, prima dei match contro Costa d'Avorio e Sudafrica, saranno trasmessi dei messaggi di pace sui maxi schermi degli stadi.