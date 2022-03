Hernan Crespo riparte dal Qatar . Nuova avventura in panchina per l'ex attaccante di Parma, Lazio e Inter, che nella prossima stagione sarà l'allenatore dell' Al Duhail . Reduce dall'avventura in Brasile con il San Paolo, l'argentino prende il posto dell'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk Luis Castro , passato al Botafogo dopo aver terminato l'ultimo campionato qatariota al secondo posto alle spalle dell'Al Sadd. Salvo cessioni, oltre a un blocco importante di giocatori del Qatar che saranno impegnati al Mondiale, Crespo avrà anche a disposizione l'ex Tottenham Toby Alderweireld e il coreano Kwang-Song Han , che in passato ha giocato anche con Juventus e Perugia.

La carriera di Crespo allenatore

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Crespo ha espresso tutto l'entusiasmo per la nuova avventura: "Sono molto felice ed entusiasta di questo nuovo progetto che inizia in Qatar come allenatore dell'Al Duhail - ha scritto l'argentino -, con il mio staff daremo il massimo, provando a imporre la nostra identità di gioco e dimostrando tutta la passione che abbiamo per il calcio". Quella all'Al Duhail è la quinta esperienza di Crespo tra i professionisti: dopo il ritiro dal calcio giocato, il Valdanito ha iniziato ad allenare le giovanili del Parma nella stagione 2014/15, prima di esordire in Serie B alla guida del Modena nella annata successiva, terminata con un esonero. Nel 2018/19 il ritorno in patria con il Banfield, prima dell'exploit con il Defensa y Justicia, con il quale ha vinto la Copa Sudamericana nel 2020/21, l'unico titolo internazionale nella storia del club. Lo scorso anno l'esperienza in Brasile, al San Paolo, terminata però con un esonero e con la squadra ad appena tre punti sopra la zona retrocessione. Ora proverà a rifarsi in Qatar.