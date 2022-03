È stato il momento clou della notte degli Oscar, anche più della consegna delle tanto attese statuette. Protagonista Will Smith che, prima di aggiudicarsi il premio come miglior attore per la performance in "King Richard", si è preso la scena quando si è alzato per andare a tirare uno schiaffo al comico Chris Rock, reo di essersi lasciato scappare una battuta di cattivo gusto nei confronti della moglie di Smith, Jada Pinkett. L'episodio, inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti e oltre a stupore e indignazione ha generato una serie di meme divertenti, diventati virali sul web. Uno di questi ha 'sostituito' De Rossi e Lapadula ai due protagonisti degli Academy. L'ex capitano della Roma si lasciò andare nel novembre 2017 a una manata a palla lontana nei confronti di Lapadula, al tempo centravanti del Genoa: una scorrettezza che costò il rosso diretto al centrocampista e il rigore (trasformato dallo stesso attaccante). Non fu una giornata felice per 'capitan futuro' ma a distanza di anni riesce a riderci su: è stato proprio De Rossi, infatti, a commentare il fotomontaggio su uno degli account satirici di Instagram sulla Roma. "Questa fa parecchio ride lo ammetto…", ha scritto l'ex numero 16.