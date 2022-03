Da domani in vigore le nuove regole per il contrasto del Covid in Italia, dopo la fine dello stato di emergenza. Torna la capienza al 100% negli stadi, nei quali si potrà accedere anche con il Green Pass base. Fino al 30 aprile resta invece in vigore l'obbiligo del certificato rafforzato per le attività sportive al chiuso e per l'accesso ai palazzetti (la cui capienza salirà al 75%)

