Con quello siglato nell'ultimo turno di Serie A contro il Milan, Ciro Immobile è diventato il quarto giocatore nei top 5 campionati europei a segnare più di 25 gol in una singola stagione per almeno tre volte dal campionato 2016/17, anno del suo arrivo alla Lazio. Insieme all'attaccante biancoceleste, gli unici a riuscirci sono stati Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Ecco nel dettaglio come sono andati i quattro bomber

