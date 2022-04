Il polacco Pawel Sicinski è entrato nel libro dei record per aver effettuato la più lunga partita di Football Manager. L'allenatore ha giocato per un periodo di 416 anni e 134 giorni, dal 4 gennaio 2018 al 18 maggio 2434, simulando 460 stagioni calcistiche (il tutto prendendosi solo 260 giorni di ferie...)

416 anni e 134 giorni, questo il periodo di tempo (virtuale) che ha consentito a Pawel Sicinski di entrare nel Guinnes dei primati come il gamer che ha giocato più a lungo a Football Manager, il celebre videogame manageriale in grado di simulare un numero pressoché infinito di stagioni calcistiche. Pawel, un allenatore polacco classe '88 in possesso della licenza Uefa Grassroots C, quella che permette di guidare le formazioni giovanili, ha giocato a Football Manager 2018, mettendo insieme in una singola partita un periodo di appunto 416 anni e 134 giorni, dal 4 gennaio 2018 al 18 maggio 2434, con soli 260 giorni di stacco.