Ieri in Italia 40.757 positivi e 105 decessi

Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficiali per quanto riguarda il Covid in Italia: ieri sono stati registrati 40.757 positivi, 105 vittime. Il tasso di positività resta stabile al 14% così come i ricoveri in terapia intensiva. Calano invece i ricoveri nei reparti ordinari

LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DA MAGGIO