Con un comunicato ufficiale, l'Uefa ha prorogato le sanzioni contro le squadre russe per un'altra stagione: nessuna rappresentativa potrà partecipare alle competizioni internazionali del 2022/2023. Inoltre, il Comitato Esecutivo ha dichiarato "non ammissibile" la candidatura della Russia per ospitare gli Europei del 2028 e del 2032

Dopo la decisione presa lo scorso 28 febbraio di escludere dalle competizioni Uefa tutte le squadre rappresentative della Russia a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, questo lunedì il Comitato Esecutivo ha aggiornato le sanzioni, prorogandole per la stagione sportiva 2022/2023. Questo sia per le squadre maschili che per quelle femminili, compreso il Futsal e le competizioni delle categorie giovanili. Inoltre, l'Uefa ha anche reso noto che la candidatura della Russia per ospitare le edizioni degli Europei del 2028 e del 2032 è dichiarata non ammissibile.