Olympiacos campione per la 47^ volta

L'Olympiacos si è laureato per la 47/ma volta campione di Grecia vincendo 2-1 sul campo del Paok di Salonicco. A quattro giornate dalla fine del campionato ha 16 punti di vantaggio sullo stesso Paok. Due gol nel secondo tempo, segnati dal centrocampista portoghese Rony Lopes (51') e dal difensore moldavo Oleg Reabciuk (62'), hanno permesso all'Olympiacos di ribaltare il risultato. I padroni di casa erano passati per primi in vantaggio con la rete dell'austriaco Thomas Murg (10').

Il club di Atene è il più vincente della Super League greca. Questo è il suo terzo titolo consecutivo, al termine di una stagione segnata da numerosi incidenti e dall'omicidio di un giovane tifoso di 19 anni lo scorso febbraio a Salonicco.