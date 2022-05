Porto campione, Conceiçao-show negli spogliatoi. VIDEO

Grazie alla vittoria ottenuta nei minuti di recupero sul campo del Benfica, i rivali di sempre, il Porto ha ottenuto il suo 30° successo nel campionato portoghese. Serata top per i 'dragoes', che meglio di così non potevano chiedere. Lo sa bene anche Sergio Conceiçao, che a fine partita ha dato spettacolo negli spogliatoi. Sigaro in bocca e balletti, circondato da giocatori e staff tecnico che si sono goduti la scena: "Like a boss", ha scritto il Porto sui suoi profili social come didascalia del video che ha fatto il giro del web.