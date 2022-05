Con l'espulsione inflitta a Daniel James e il giallo mostrato a Kalvin Phillips, nella gara contro il Chelsea, sono diventati 100 in totale i cartellini ricevuti in stagione dai giocatori del Leeds. Un nuovo primato per la Premier, ma a chi appartiene il record nei top-5 campionati europei a partire dal 2000? Ecco la top 10, occupata interamente da squadra della Liga, seguita dai primati stabiliti in Ligue 1, Liga e Serie A