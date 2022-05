Cina rinuncia a ospitare la Coppa d'Asia 2023

Veneto, 3.464 nuovi casi e 7 vittime in 24 ore

In Veneto sono stati registrati 3.464 (-150) nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.723.410 infetti. Il bollettino regionale segnala 7 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 14.584. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 51.242, 1.026 in meno di ieri. Negli ospedale diminuiscono i ricoveri in area medica, che sono 746 (-14), e aumentano di poco (+1) quelli in terapia intensiva, che sono 46. La campagna vaccinale segnala 2.071 dosi somministrate ieri, come al solito in prevalenza terze dosi (1.847).