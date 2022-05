Ieri in Italia 13.668 casi e 102 decessi

Vaccini, Gimbe: 19,5 milioni italiani senza o ciclo incompleto

"Guardando la parte mezza vuota del bicchiere rispetto all'andamento complessivo della campagna vaccinale, abbiamo ancora circa 19,5 milioni di italiani tra non vaccinati o che hanno un ciclo vaccinale incompleto perché non hanno fatto la terza o quarta dose". È la stima fatta all'ANSA dal presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, che sottolinea come le quarte dosi non siano 'decollate', tranne in alcune Regioni. "Abbiamo, in particolare - spiega - ancora 6.875.000 italiani che non hanno fatto alcuna dose di vaccino, anche se di questi, circa 2,8 milioni non si possono vaccinare subito poiché guariti dal Covid da meno di 180 giorni. Sono invece senza terza dose 8.236.000 italiani, di cui circa 5 milioni non sono subito vaccinabili perché da poco guariti dal Covid. Per la quarta dose, mancano all'appello ancora quasi 600mila soggetti.