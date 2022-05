Ieri in Italia 9.820 nuovi casi e 80 decessi

Umbria, prosegue il calo dei positivi

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Umbria: sono 8.176 (383 in meno nelle ultime 24 ore), con 500 nuovi contagi accertati, 883 guariti e nessun decesso. Si registra invece una lieve risalita dei ricoverati, due in più, 137 in tutto, uno dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.