Archiviata la stagione 2021/22, andiamo a vedere quali sono state le squadre che hanno registrato la miglior percentuale di gol in base al numero di tiri in porta realizzati. La Lazio è sul podio tra i club dei top-5 campionati europei, mentre nelle prime 20 posizioni (dati Transfermarkt) non c'è il Milan campione d'Italia