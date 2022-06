Dopo sei anni dovrebbe chiudersi una vicenda legale che in Francia ha destato molto scalpore. Secondo quanto riportato da L'Equipe Karim Benzema ha annunciato che non si presenterà al processo davanti alla Corte d'Appello di Versailles in programma il prossimo 30 giugno che lo vede sul banco degli imputati per concorso in tentata estorsione. A novembre scorso è arrivata la condanna a un anno di carcere con la condizionale, a una multa di 75mila euro e al risarcimento di 80mila nei confronti dell'ex compagno di Nazionale, Mathieu Valbuena. La conferma del passo indietro da parte di Benzema è stata data dall'avvocato Hugues Vigier e sarà notificata alle parti dalla Corte di Versailles martedì. Il legale aveva sottolineato che la rinuncia non "è ammissione di colpevolezza. E' una verità giudiziaria, ma non è la realtà. Il mio cliente è stanco di questa vicenda, si dichiarerà sempre innocente e non ha mai voluto partecipare a un ricatto contro Valbuena. Questa udienza non cambierebbe nulla" ha detto il legale sempre a L'Equipe.