Patrice Evra si è reso protagonista di un altro show sul suo profilo Instagram, postando un filmato in cui l'ex Juve si scatena sulle note di "Simpy the best" di Tina Turner. Il francese impreziosisce il suo show con tanto di parrucca e occhiali da star, per completare la sua metamorfosi nella cantante statunitense. GUARDA IL VIDEO