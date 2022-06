È iniziato a Coverciano il nuovo corso per ‘Allenatore UEFA A’ (192 ore di programma didattico) che, ai promossi dopo gli esami finali, consentirà di guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), le femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Tra gli allievi presenti tanti ex Serie A e anche ex campionesse della Nazionale femminile, come Elisa Camporese e Raffaella Manieri