Un ventiseienne è morto in Argentina e 22 poliziotti sono rimasti feriti, nel corso degli incidenti verificatisi ieri vicino allo stadio Juan Gilberto Funes di San Luis, in Argentina. In programma c’era il match dei sedicesimi della Coppa d’Argentina fra Independiente Rivadavia e Velez. Secondo le prime ricostruzioni, gli scontri sono iniziati quando in campo le squadre erano quasi alla fine del primo tempo: alcuni gruppi di ultrà dell’Independiente, che erano arrivati in ritardo allo stadio e provavano a entrare senza biglietto d’ingresso, hanno incrociato sulla loro strada gli uomini delle forze dell’ordine. Sono cominciati gli scontri con la polizia. Il ventiseienne, di cui non sono state rese note le generalità, ha provato a saltare un tornello per entrare ed è stato colto da attacco cardiaco. Secondo i testimoni, tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Negli ultimi due anni, già altre volte i tifosi dell’Independiente Rivadavia hanno creato problemi di ordine pubblico che hanno poi provocato dei morti.