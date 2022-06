Morto Omolade, fu simbolo della lotta al razzismo

Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Palermo ad accertare le cause della morte del nigeriano di 39 anni, Omolade Oluwaehegun Akeem, trovato questa mattina senza vita in una macchina parcheggiata in via Martoglio nel mercato di Ballarò. Non è ancora chiaro cosa l'abbia ucciso, ma sicuramente non aveva lesioni esterne: esclusa quindi la morte violenta. Lo sportivo, che viveva da anni in Italia e che lascia una figlia piccola, continuava a giocare a calcio oltre a fare il traduttore in tribunale, e, in base a quanto riferisce la sua famiglia non avrebbe avuto nessun problema di salute. Solo negli ultimi giorni avrebbe iniziato ad avere un dolore ad una gamba. Proprio questa mattina avrebbe dovuto fare un esame al Policlinico, ma non riusciva a camminare. Un amico è quindi passato a prenderlo con la sua macchina per accompagnarlo, ma appena Omolade è salito sull'auto si sarebbe sentito male. L'amico ha quindi chiamato i soccorsi, ma purtroppo per l'ex calciatore non c'è stato nulla da fare.