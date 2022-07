L'episodio si è verificato prima di Campinense-Ferroviario, in Serie C. Dietro al motivo dell'arresto, ci sarebbe il mancato pagamento degli alimenti alla famiglia da parte del giocatore

Quello che è successo poco prima di una partita in Brasile è davvero incredibile. Si gioca Campinense-Ferroviario, gara valida per il campionato di Serie C: le squadre sono schierate e pronte a cantare l'inno nazionale quando arrivano gli agenti di polizia e interrompono tutto. Il motivo? Il giocatore del Ferroviário, Eder Lima è stato arrestato proprio poco prima del fischio di inizio. Tre agenti della polizia sono entrati attraverso il tunnel dell'Estádio Amigão, si sono avvicinati al 36enne e lo hanno portato negli spogliatoi per farlo cambiare e portare in questore. Il difensore è stato fermato per il mancato pagamento degli alimenti. E al suo posto ha giocato il compagno Gabriel Neto.