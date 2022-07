E' accaduto durante una gara di qualificazione alla Conference League tra gli ungheresi del Fehervar e il Gabala che si è giocata giovedì scorso: Ilkin Qirtimov ha perso i sensi dopo uno scontro di gioco, è stato trasportato in ospedale, dove è stato giudicato fuori pericolo. Il compagno Mammadov è subito intervenuto per salvarlo, proprio come fece Kjaer con Eriksen a Euro 2020

Tragedia sfiorata durante una partita di qualificazione alla Conference in League che si è giocata giovedì scorso in Ungheria. E' successo durante la gara tra Fehervar e Gabala, club azero in cui gioca Ilkin Qirtimov, il protagonista di questo spiacevole episodio. Al 33’ si è scontrato violentemente contro un avversario e l'impatto è stato veramente durissimo. Il giocatore è rimasto dolorante a terra, con le mani al volto: ha perso i sensi ed è risultato decisivo l’intervento del suo capitano, Asif Mammadov che, prima è riuscito ad aprirgli la mascella e poi ad impedirgli di ingoiare la lingua. Una manovra completata poi dallo steff medico che ha accompagnato il giocatore in barella fuori dal campo e in ospedale (dove è stato visitato e giudicato fuori pericolo). Queste immagini terribili hanno riportato alla mente quelle di Christian Eriksen a Euro 2020 e del fondamentale intervento di Simon Kjaer.