Nell'amichevole persa dalla Fiorentina contro il Galatasaray, non sono passati inosservati gli occhiali scuri indossati in campo da Omar Elabdellaoui. Terzino norvegese rientrato dopo un gravissimo incidente. Lo scoppio di un petardo in faccia lo aveva reso praticamente cieco. La storia della sua rinascita, attraverso sofferenze e undici operazioni