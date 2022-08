Una prodezza che si candida a gol dell’anno. Nella 2^giornata di Championship l’attaccante del Watford Ismaila Sarr porta in vantaggio la propria squadra con un vero e proprio colpo di magia: un grande controllo a centrocampo, si gira e lascia partire una parabola che beffa il portiere del West Bromwich Button. Un gol pazzesco, che al Watford non basterà a portare a casa i 3 punti (1-1 il finale), ma che per Sarr rappresenterà comunque un ricordo indimenticabile