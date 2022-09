Arrivano notizie terribili dall'Argentina. Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver puntato una pistola contro la vicepresidente Cristina Kirchner mentre scendeva dall'auto davanti alla sua casa: lo ha detto il ministro della sicurezza Anibal Fernandez. Diversi canali televisivi hanno trasmesso l'immagine di una persona che mira alla testa della Kirchner mentre scende dall'auto che l'aveva accompagnata a casa sua nel quartiere Recoleta. "Ora la situazione deve essere esaminata dal nostro personale forense per analizzare le impronte digitali e la capacità e disposizione che aveva questa persona", ha detto il ministro. L'uomo, che non ha sparato, si è avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla in attesa per salutarla e chiederle un autografo sulla sua autobiografia.