"Diretta Sport" su Sky: 3 grandi eventi LIVE

Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo un super weekend live su Sky e in streaming su NOW. E per non perdersi nemmeno un attimo dei tanti appuntamenti di sport in programma, sabato alle 20.45 andrà in onda “Diretta Sport” su Sky Sport 24, una serata speciale condotta da Fabio Tavelli con le immagini di tre grandi eventi di sport in contemporanea: Lazio-Napoli di Serie A (ore 20.45, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), Italia-Grecia di FIBA EuroBasket 2022 (ore 21, Sky Sport Arena) e Italia Cuba per gli ottavi di finale dei Campionati Mondiali FIVB 2022 di volley maschile (ore 21.15, Sky Sport Action).

Oltre a Lazio-Napoli, per la quinta giornata di Serie A in campo anche Cremonese-Sassuolo (domenica alle 12.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e Torino-Lecce (lunedì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). E sul canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN, tra cui il derby Milan-Inter di sabato alle 18. Si gioca anche per il quarto turno di Serie B: sabato alle 14 Diretta Gol con 7 incontri su Sky Sport Calcio e alle 16.15 il big match Genoa-Parma su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; domenica alle 16.15 Sudtirol-Pisa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.