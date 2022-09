Mondo Gol, da non perdere alle 19 su Sky Sport 24

Come ogni lunedì che si rispetti torna l’appuntamento con "Mondo Gol”, alle 19 su Sky Sport 24. Non si è giocato, per ovvie ragioni, in Premier League, ma al Chelsea nel frattempo è cambiato l’allenatore. Via Tuchel, al suo posto Potter. Scopriremo chi è il “Mago” scelto dalla nuova proprietà dei Blues. Si è giocato invece in Francia, PSG sempre in primo piano ma più con Donnarumma che con i suoi fenomeni in avanti. Si è giocato anche in Germania e davanti a tutti in classifica non c’è una delle solite note ma il sorprendente Union Berlino. E poi tutti i gol oltre alle immagini più divertenti nel weekend europeo!